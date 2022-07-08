У США закликали Японію посилити тиск на криптовалютні біржі, що працюють на РФ
Сполучені Штати закликали Японію посилити тиск на криптомайнерів, щоб припинили звʼязки з РФ та відмовилися від майнінгу криптовалюти в Сибіру
Про це інформує Financial Times.
Зазначається, що американські дипломати відправили заклик до кількох із 31 японської офіційно ліцензованої криптобіржі, які дотепер продовжують працювати у Росії.
"Дипломати попросили Токіо зосередитися на припиненні операцій з майнінгу криптовалюти в Іркутській області в Сибіру. Ця територія є кращою для криптомайнінгу, оскільки її відносно низькі температури вимагають менше охолодження та доступність дешевої гідроелектроенергії", - зазначає Financial Times.
За даними інформаційних джерел, у відповідь представники Японського агентства фінансових послуг знову вимагали від японських бірж, які вони контролюють, припинити будь-яку співпрацю з Росією.
Проте FSA та посольство США в Токіо відмовилися коментувати ситуацію.
Державний департамент США також заявив, що Америка та її союзники "єдині в нашій рішучості притягнути Росію до відповідальності" за війну, що її РФ розвʼязала проти України.
"Ми продовжуватимемо оцінювати результати наших дій та готові вживати подальших заходів", - сказав представник Держдепу.
Ексочільник однієї з криптобірж на умовах анонімності підтвердив Financial Times, що японські біржі зіткнулися з підвищеним тиском та вимогами піти з ринку РФ. Однак він наголосив, що знає як мінімум одну компанію, яка вирішила зберегти свій бізнес у країні, створивши компанію-пустушку в Сінгапурі та проводячи платежі через неї.
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