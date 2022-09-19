У США заявили про завершення пандемії COVID-19

Про це пише CBS.

Робота над усуненням наслідків пандемії продовжується, каже Байден.

"Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема із COVID. Ми ще багато працюємо над цим... але пандемія закінчилася. Якщо ви помітили, ніхто не носить масок", - наголосив президент США.

У країні за останній тиждень виявляли близько 60 тис. хворих коронавірусом за добу. Це вдвічі менше, ніж у середині серпня, але більше, ніж навесні 2022 року.

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