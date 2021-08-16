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У США згорів зачинений сталеливарний завод Коломойського: підозрюють підпал

16 серпня, 2021 понедiлок
22:17
Світ Ігор Коломойський

На минулому тижні у штаті Огайо згорів сталеливарний завод Warren Steel Holdings, що належить Ігорю Коломойському. За 2 дні до того прокуратура активізувала розслідування щодо заводу - на ньому виявили токсичні відходи

Про це розповідає американський репортер-розслідувач Майкл Саллах з посиланням на офіс начальника пожежної охорони штату Огайо, передає "Громадське радіо".

Завод Warren Steel Holdings - один з 13 у США, які належать українському олігарху Ігорю Коломойському.

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"Ми вважаємо, що це було зроблено навмисно", – сказав представник офісу Брайан Бонерт.

Українська журналістка американського видання BuzzFeed Тетяна Козирєва зауважила, що пожежа на заводі спалахнула минулого тижня, через два дні після того, як генеральна прокуратура штату Огайо почала розслідувати справу про масштабне забруднення навколишнього середовища.

На території заводу виявили гори токсичних відходів, які потрапляли в прилеглу річку Магонінг. 

Журналіст-розслідувач Майкл Саллах додав, що за словами пожежників, біля згорілого заводу не працювали гідранти.

"У будівлі відключена електрика. Пожежні гідранти відключені. Блискавок в ту ніч не було. Так що можете самі зрозуміти, що сталося", – розповів журналісту один з пожежників на умовах анонімності.

Раніше видання Pittsburgh Post-Gazette писало, що на розташованих у США сталеливарних заводах Коломойського в різні роки відбулося кілька вибухів через зневажливе ставлення до безпеки. Так, на підприємстві Warren Steel у штаті Огайо сталося два вибухи, внаслідок яких постраждали робітники.

 
 
  • Нагадаємо, 5 березня США публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції та ввели обмежувальні заходи проти нього і його родини. Минулого року в серпні ФБР провело обшуки в бізнес структурах Коломойського у Маямі, штат Флорида та Клівленді, штат Огайо
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завод
Ігор Коломойський
підпал
США
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