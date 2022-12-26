У США жертвами снігової бурі стали вже 26 людей
Через снігову бурю та аномальні холоди в США загинуло щонайменше 26 людей, ще велика кількість людей залишилась без електрики
Про це повідомляє CNN.
Близько 250 тисяч будинків і підприємств у США залишилися без електрики — половина з них у штатах Нью-Йорк та Мен.
Через низьку темперутуру в деяких регіонах США перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини.
- Понад 7,6 тис. авіарейсів скасовано в США з п'ятниці до неділі через снігову бурю.
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