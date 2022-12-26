У США жертвами снігової бурі стали вже 26 людей

Про це повідомляє CNN.

Близько 250 тисяч будинків і підприємств у США залишилися без електрики — половина з них у штатах Нью-Йорк та Мен.

Через низьку темперутуру в деяких регіонах США перебування на відкритому повітрі може призвести до обмороження за лічені хвилини.