У Стамбулі показали перший турецький електрокар TOGG
У Стамбульському міжнародному аеропорту виставили на огляд перший турецький електрокар TOGG
Про це повідомляє CNN Türk.
"Турецький автомобіль власного виробництва TOGG дебютував в аеропорту Стамбула. Автомобіль, який був виставлений у залі міжнародних рейсів аеропорту Стамбула, привернув велику увагу вітчизняних та іноземних пасажирів", - повідомляє телеканал.
Авто буде виставлене для огляду протягом місяця. За відгуками, дехто задумався над покупкою такого авто.
Відзначимо, наприкінці жовтня у турецькому Гемліку, що в провінції Бурса, на північному заході країни, відбулося урочисте відкриття заводу з виробництва електрокарів. До 2030 року очікується, що випуск досягне рівня 1 млн автомобілів, і принесе понад 50 млрд доларів доходу в бюджет.
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