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Головна Світ У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі

У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі

3 травня, 2023 середа
12:50
Світ У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі

У середу, 3 травня, підліток із сьомого класу школи "Владислав Рибнікар" у Белграді відкрив стрілянину з пістолета по охоронцях, вчительці та учнях

Про це інформують в РТС та B92.

Підозрюваного неповнолітнього затримали правоохоронці. Вважається, що семикласник здійснив кілька пострілів в бік учнів та охорони школи "Владислав Рибнікар" з пістолета свого батька.

Повідомляється про трьох постраждалих учнях і вчителя, яких забрали до лікарні. Пораненим надають медичну допомогу.

Водночас за даними Vecernje Novosti унаслідок стрілянини постраждало 15 людей, за неофіційними даними, загинуло дев'ятеро людей - охоронець та 8 школярів. Загиблі перебували в коридорі закладу.

У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі

Неофіційною причиною такої поведінки школяра вважають наркотичне сп'яніння.

Хлопець напередодні був на дні народження друга, проте на святі той поводився нормально. Його вважали зразковим учнем у школі. Дитина з родини працівників системи охорони здоров'я.

На місце стрілянини прибув також міністр освіти Бранко Ружич і охорони здоров'я Даниця Груїчич.

Дітей евакуювали зі школи. 

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Сербія
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3 травня
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