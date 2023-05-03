Про це інформують в РТС та B92.

Підозрюваного неповнолітнього затримали правоохоронці. Вважається, що семикласник здійснив кілька пострілів в бік учнів та охорони школи "Владислав Рибнікар" з пістолета свого батька.

Повідомляється про трьох постраждалих учнях і вчителя, яких забрали до лікарні. Пораненим надають медичну допомогу.

Водночас за даними Vecernje Novosti унаслідок стрілянини постраждало 15 людей, за неофіційними даними, загинуло дев'ятеро людей - охоронець та 8 школярів. Загиблі перебували в коридорі закладу.

Неофіційною причиною такої поведінки школяра вважають наркотичне сп'яніння.

Хлопець напередодні був на дні народження друга, проте на святі той поводився нормально. Його вважали зразковим учнем у школі. Дитина з родини працівників системи охорони здоров'я.

На місце стрілянини прибув також міністр освіти Бранко Ружич і охорони здоров'я Даниця Груїчич.

Дітей евакуювали зі школи.