У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі
У середу, 3 травня, підліток із сьомого класу школи "Владислав Рибнікар" у Белграді відкрив стрілянину з пістолета по охоронцях, вчительці та учнях
Про це інформують в РТС та B92.
Підозрюваного неповнолітнього затримали правоохоронці. Вважається, що семикласник здійснив кілька пострілів в бік учнів та охорони школи "Владислав Рибнікар" з пістолета свого батька.
Повідомляється про трьох постраждалих учнях і вчителя, яких забрали до лікарні. Пораненим надають медичну допомогу.
Водночас за даними Vecernje Novosti унаслідок стрілянини постраждало 15 людей, за неофіційними даними, загинуло дев'ятеро людей - охоронець та 8 школярів. Загиблі перебували в коридорі закладу.
Неофіційною причиною такої поведінки школяра вважають наркотичне сп'яніння.
Хлопець напередодні був на дні народження друга, проте на святі той поводився нормально. Його вважали зразковим учнем у школі. Дитина з родини працівників системи охорони здоров'я.
На місце стрілянини прибув також міністр освіти Бранко Ружич і охорони здоров'я Даниця Груїчич.
Дітей евакуювали зі школи.
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