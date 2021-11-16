У столиці Уганди прогриміли вибухи: постраждало щонайменше 24 людини, двоє загинули
Вранці 16 листопада у центрі столиці Уганди міста Кампала прогриміло два вибухи, внаслідок яких було госпіталізовано щонайменше 24 людини, двоє людей загинуло
Про це повідомляє Reuters.
Вибухи прогриміли у бізнес-кварталі в центрі Кампали: один неподалік парламенту, інший - поруч із центральним поліцейським відділком.
Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що четверо госпіталізованих перебувають у критичному стані.
Під час вибухів машини біля будівлі парламенту загорілися. У вікнах поліцейського відділку розбилося скло, через що працівники зазнали поранень.
Поліція називає вибухи атакою на місто. У парламенті скасували засідання та рекомендували не наближатися до будівлі.
Проводиться розслідування, щоб з'ясувати причину атаки та відповідальних за неї. Попередні терористичні атаки в Уганді виконувалися групами, пов'язаними з "Аль-Каїдою".
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