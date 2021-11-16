У столиці Уганди прогриміли вибухи: постраждало щонайменше 24 людини, двоє загинули

Про це повідомляє Reuters.



Вибухи прогриміли у бізнес-кварталі в центрі Кампали: один неподалік парламенту, інший - поруч із центральним поліцейським відділком.



Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що четверо госпіталізованих перебувають у критичному стані.



Під час вибухів машини біля будівлі парламенту загорілися. У вікнах поліцейського відділку розбилося скло, через що працівники зазнали поранень.



Поліція називає вибухи атакою на місто. У парламенті скасували засідання та рекомендували не наближатися до будівлі.



Проводиться розслідування, щоб з'ясувати причину атаки та відповідальних за неї. Попередні терористичні атаки в Уганді виконувалися групами, пов'язаними з "Аль-Каїдою".



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