Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Таганрозі прогримів вибух нібито через ракету. У РФ звинуватили Україну
Оновлено

У Таганрозі прогримів вибух нібито через ракету. У РФ звинуватили Україну

28 липня, 2023 п'ятниця
18:35
Світ вибух у Таганрозі

У російському Таганрозі у п'ятницю, 28 липня, прогримів вибух: губернатор Ростовської області заявив, що вибухнула, ймовірно, ракета. Російське міноборони звинувачує Україну

Мер Таганрогу Андрій Фатєєв повідомив, що у місті введуть режим надзвичайної ситуації.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв поінформував, що над Азовським районом Ростовської області нібито збили ще одну ракету. Ймовірні наслідки уточнюють. 

Міноборони РФ заявило, що російська ППО нібито збила українську ракету. 

"Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена і перехоплена в повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрога", - йдеться у повідомленні. 

Про вибух написав у telegram губернатор Ростовської області.

За його словами, вибух у кафе в центрі Таганрога спричинила, ймовірно, ракета. На місці працюють рятувальники, загиблих нібито немає. 

"Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких. Чотири людини дістали легкі поранення від розбитого скла. Інформація про збитки уточнюється", - написав він. 

Губернатор зазначив, що наразі за допомогою до медиків звернулись 15 осіб, вони отримали легкі травми від осколків. 

За його словами, епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею. 

"Зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та госпбудівлі. Вибило рами у вікнах і балконах сусіднього 3-поверхового багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до лікарень доправили нібито 9 осіб з травмами середнього та легкого ступеня тяжкості. 

Російський телеграм-канал ASTRA повідомляє, що вибух пролунав нібито біля будівлі Державного банку.

  • 24 липня у тимчасово окупованого Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі.
Росія
Читайте також:
Держдеп США
28 липня, 2023 п'ятниця
"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки
Антониу Гутерреш
28 липня, 2023 п'ятниця
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
Південна Корея
27 липня, 2023 четвер
МЗС України відкликало з Південної Кореї дипломата, який влаштував бійку в барі в Сеулі
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
18:42
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає
18:24
генерал Абдурахман Чіані
Генерал Чіані оголосив себе лідером Нігеру після державного перевороту
18:14
Юрій Арістов
Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах
18:12
танк ЗСУ
Міноборони визнало, що 2019 року ліквідувало танковий батальйон на Житомирщині, – Ар'єв
18:09
OPINION
Юрій Богданов
Про плюси та мінуси демократії у війні проти Росії
18:00
санкції проти рф
ЄС запровадив нові санкції проти Росії
17:50
Оновлено
на фото Володимир Зеленський та Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Прем'єр-міністр Катару прибув до України й зустрівся із Зеленським
17:46
Євген Пригожин
Вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС
17:34
зерно, пшениця, комбайн
Пропагандисти запустили фейк, нібито ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно
17:32
Оновлено
вибух росія
Депутат держдуми РФ повідомив, що в Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі
17:00
Чехія
Російській тенісистці заборонили в'їзд у Чехію. Вона прямувала на турнір
16:59
кордон, черги
Єврокордон: в Україні запрацює електронна черга для легківок та автобусів
16:57
Освіта в Україні
Уряд визначив тривалість 2023/2024 навчального року
16:40
Володимир Зеленський
Зеленський наклав вето на закон, що передбачав виділення 573,9 млн грн на добудову музею Голодомору
16:39
Херсонська область
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків
16:35
Ростислав Карандєєв
Уряд призначив Ростислава Карандєєва т.в.о. міністра культури
16:27
Олексій Сальніков
ВАКС призначив очільнику Держсудової адміністрації Сальнікову заставу в 805,2 тис. грн
16:26
За 30 грамів героїну: у Сінгапурі вперше за майже 20 років стратили жінку
16:23
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Президент УПЛ повідомив, де дивитись матчі чемпіонату України безплатно
16:15
Formula E
Електромобіль Gen 3 встановив світовий рекорд швидкості в приміщенні, перевершивши Porsche
16:05
OPINION
Віталій Бала
Горбунов так і не зрозумів, що українці — не хохли й не малороси
15:59
зерно, зернова угода
Україна експортувала майже 20 млн тонн зерна через Румунію
15:53
На фото затриманий
Суд заарештував військкома з Рівненщини, підозрюваного в побитті військового
15:50
Ексклюзив
військкомат
Ексголовний військовий прокурор про справи військкомів: це абсолютна відсутність логіки або розуму у діях людей
15:48
в Одесі вибухнула граната
У Будинку профспілок в Одесі вибухнула граната: загинув масажист-реабілітолог, його відвідувача поранено
15:43
погода
Подекуди дощі з грозами, надалі - прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
15:35
календар
Зеленський підписав закон про перенесення свят за новоюліанським календарем. Що змінилося
15:34
Ексклюзив
втрати окупантів
На Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ за добу знищили 47 окупантів, іще 125 поранили, - Череватий
15:22
Російський командир Микола Гостєв
СБУ оголосила підозру російському генералу Гостєву, причетному до бомбардування Маріуполя
15:17
Батьківщина-Мати
Тризуб для Батьківщини-Матері: Запоріжсталь назвала безпідставною відмову Мінкульту від української сталі, наданої безкоштовно
15:16
дипломати відвідали деокупований Ізюм
Деокупований Ізюм відвідали дипломати Швеції, Канади та Швейцарії
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:51
зерновий термінал
Україна з початку липня експортувала понад 2 млн тонн зернових
14:12
Брянська область
Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву
14:03
ЗСУ
Сирський: на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Якими мають бути музей Голодомору та його директорка? 
13:59
вагітність
Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються
13:54
Огляд
Оленівка. Місце трагедії
Було два вибухи, а в тих, хто рятувався, стріляли: що відомо про теракт в Оленівці після року трагедії
13:33
Аналітика
Залізорудний кар'єр
Як блокування морських портів впливає на українську залізорудну галузь, - дослідження
13:31
Літак "Мрія"
Знищення "Мрії" окупантами: екскерівника "Антонова" судитимуть за службову недбалість
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV