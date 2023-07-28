Мер Таганрогу Андрій Фатєєв повідомив, що у місті введуть режим надзвичайної ситуації.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв поінформував, що над Азовським районом Ростовської області нібито збили ще одну ракету. Ймовірні наслідки уточнюють.

Міноборони РФ заявило, що російська ППО нібито збила українську ракету.

"Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена і перехоплена в повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрога", - йдеться у повідомленні.

Про вибух написав у telegram губернатор Ростовської області.

За його словами, вибух у кафе в центрі Таганрога спричинила, ймовірно, ракета. На місці працюють рятувальники, загиблих нібито немає.

"Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких. Чотири людини дістали легкі поранення від розбитого скла. Інформація про збитки уточнюється", - написав він.

Губернатор зазначив, що наразі за допомогою до медиків звернулись 15 осіб, вони отримали легкі травми від осколків.

За його словами, епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею.

"Зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та госпбудівлі. Вибило рами у вікнах і балконах сусіднього 3-поверхового багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарень доправили нібито 9 осіб з травмами середнього та легкого ступеня тяжкості.

Російський телеграм-канал ASTRA повідомляє, що вибух пролунав нібито біля будівлі Державного банку.