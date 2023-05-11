Про це йдеться в етері Еспресо.

Знімальна група телеканалу виконувала редакційне завдання щодо перевірки суддівських декларацій про майновий стан. У будинку, де знаходиться квартира судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної, чоловік 1987 р. н., який назвався її квартирантом, напав на журналістку Марію Івановську. Він відібрав телефон, намагався затягнути співробітницю Еспресо до квартири та погрожував побити ногами.

Тернопільське районне управління поліції ГУНП у Тернопільській області порушило кримінальні провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і грабіж в умовах війни. Розслідування справи триває.