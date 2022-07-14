У The Washington Post назвали найбільш імовірного наступника Путіна

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Історичне засідання Ради безпеки, яке вирішило розпочати війну, було повністю зрежисовано Патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення. У перші три місяці війни, розлючений провалом бліцкригу Путін майже зник з поля зору. Патрушев ж, навпаки, активно "світився", пояснюючи сенс вторгнення у численних інтерв'ю, хоча багато років залишався поза кадром.

Тепер Патрушев перетягнув на себе такий обсяг відповідальності і набрав стільки ваги, що дозволив собі вийти у публічне поле без втрати впливу, який продовжує зростати.

Пєсков так прокоментував виданню цю версію: "Вигадки все це, що Миколі Патрушеву ми придумали роль нещодавно. Він давно є вкрай впливовою особою".

Будучи старшим за президента на рік, Патрушев на здоров'я не скаржиться — на відміну від Путіна. Президент після початку війни лише одного разу вилетів із Росії. У той час як Патрушев встиг здійснити багато офіційних візитів, зокрема на ОДКБ до Єревану, де звинуватив Америку в "необачній експансії".

"Лише йому можна пояснювати людям думки і позиції Путіна. Тим більше, що не всі в курсі, що Путін думає насправді", — каже Андрій Колесников із Центру Карнегі. У цьому відмінність Патрушева, наприклад, від Лаврова, якому лише "доводиться вгадувати і трактувати, що мав на увазі Путін".

Газета опитала представників російської еліти, знайомих з обома політиками і резюмує: "Патрушев — регулярно п'ющий, туго думаючий, справжній силовик, найкращий із представників радянського КДБ, у його світі СРСР не розпадався, а продовжує жити в американсько-російському протистоянні".

Співрозмовники вказують: на момент переїзду Путіна до Москви, Патрушев був вищим за посадою і званням і відчував ревнощі до стрімкої кар'єри соратника. Але надалі "зробив усе, щоб провести себе ниточки контролю над думками і діями Путіна".

Російські експерти підтверджують солідну вагу Патрушева, але деякі вважають, що наступником Путіна буде молодший політик — серед них називають і сина секретаря Ради безпеки, міністра сільського господарства Дмитра Патрушева.

Інші західні медіа зазначають, що у Путіна паталогічний страх за своє здоров'я. Оточення перевіряють на глисти, стафілокок та грип, а його супроводжують десятки лікарів

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