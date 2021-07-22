У ТКГ сторони обмінялись оновленими списками осіб, яких шукають, - Грау
Про це йдеться в повідомленні спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Грау за підсумками зустрічі ТКГ, передає Укрінформ.
"Невирішені процедурні питання знову не дали змоги політичній робочій групі провести формальне засідання. Під час неформальних консультацій знайти рішення і відновити роботу не вдалося", - заявила Грау.
Вона повідомила, що учасники групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і обговорили "процесуальну очистку" звільнених людей.
За словами Грау, не вдалося досягти прогресу в питанні відкриття КПВВ у Золотому і Щасті.
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