У ТКГ сторони обмінялись оновленими списками осіб, яких шукають, - Грау

Про це йдеться в повідомленні спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Грау за підсумками зустрічі ТКГ, передає Укрінформ.

"Невирішені процедурні питання знову не дали змоги політичній робочій групі провести формальне засідання. Під час неформальних консультацій знайти рішення і відновити роботу не вдалося", - заявила Грау.

Вона повідомила, що учасники групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і обговорили "процесуальну очистку" звільнених людей.



За словами Грау, не вдалося досягти прогресу в питанні відкриття КПВВ у Золотому і Щасті.

