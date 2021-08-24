У Токіо стартувала церемонія відкриття Паралімпійських ігор
В японському Токіо розпочалася церемонія відкриття XVI Паралімпійських ігор-2020.
Про це повідомляє Укрінформ.
Згідно з повідомленням, у вівторок, 24 серпня, о 14:00 за київським часом у японському Токіо офіційно стартувала церемонія відкриття XVI Паралімпійських ігор-2020.
Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, що змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стануть плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.
За інформацією агентства, XVI літні Паралімпійські ігри - сьомі за рахунком для національної збірної. Вони триватимуть 12 днів, протягом яких 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.
Зазначається, що для національної паралімпійської збірної України символічним є те, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.
Українські атлети братимуть участь у 15 з 22 видів спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.
Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.
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