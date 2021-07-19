У Центренерго заявили про нестачу коштів для підготовки до опалювального сезону

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Товариство є єдиним гарантованим споживачем вугільної продукції державних вугледобувних підприємств. Ця обставина безумовно накладає на компанію значні витрати по виконанню зобов’язання першочергової оплати за отриману вугільну продукцію. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалась на ринку електричної енергії в Україні, ПАТ “Центренерго” зіткнулось з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов’язання щодо відбору електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Також збільшилися випадки залучення енергоблоків ТЕС компанії до виконання диспетчерських команд, пов’язаних із забезпеченням операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України. При цьому, склад залученого в роботу устаткування значно перевищує передбачені прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік.

"Через знаходження низки енергоблоків теплової генерації з приватного сектору в аварійних ремонтах (станом на 19.07.2021 року - 9 одиниць), ПАТ «Центренерго» залишається єдиним надійним учасником ринку електричної енергії України, який забезпечує сталість роботи ОЕС. На відміну від приватних теплових генерацій ПАТ «Центренерго», як генерація 78% акцій якої належить державі, не має можливості виводити блоки в аварійний ремонт. У свою чергу, зменшення надходження коштів значно ускладнює підготовку до проходження осінньо-зимового періоду 21/22 років. Через нестачу обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми товариства", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що під загрозою опинилось накопичення достатніх запасів вугілля на складах ТЕС.

У компанії кажуть, що вживають всіх можливих заходів для безаварійної роботи обладнання, проведення повних розрахунків з державними вугледобувними підприємствами та забезпечення достатніх запасів вугілля на складах.

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