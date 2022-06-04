У центрі Донецька пролунали вибухи. В соцмережах та месенджерах пишуть про обстріли Росією

Як зазнають користувачі соцмереж з Донецька, йдеться про розташований у центрі Ворошилівський район.

Світлини з відкритих джерел

Люди чули, бачили й змогли записати на відео велику кількість розривів, внаслідок яких почалися загоряння будівель та автомобілів у дворах.

Це житлова частина міста з багатоповерховою забудовою.

Джерела Еспресо серед місцевих жителів підтверджують, що чули вибухи в місті.

При цьому на місці подій відразу опинилися російські пропагандисти, а підконтрольні Кремлю медіа РФ невдовзі стали стверджувати про "обстріл" з боку українських військових.

Разом з тим, донеччани схильні вбачати у тому, що сталося, радше провокацію з боку Росії.

Ось коментарі під відповідною новиною на телеграм-каналі "Типичный Донецк":

"Який збіг, протягом усього часу "спецоперації" стріляли по центру Донецька, і тут, коли в інфополе потрапила інформація, що Україні поставлять далекобійну артилерію, відразу пішло".

"Звичайно, люди починають потроху розуміти, що відбувається, і треба їх знову переконувати, що Україна погана".

"Донецькі дзвонять і кажуть, що самі по собі б'ють. І я впевнений, із присутніх 70% це знають".

"Сто відсотків, ми ж не сліпі і не глухі. Сьогоднішній день підтвердив це. Залп, за три секунди - падіння".

Нагадаємо, жителів Донецька, як і інших частин окремих окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), російська адміністрація примусово змушує воювати проти України.

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