У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського
У п'ятницю, 8 жовтня, у Києві на Майдані Незалежності співробітники поліції зі штовханиною відібрали банер у активістів, які вимагали застосувати проти олігарха Ігоря Коломойського санкції РНБО
Про це повідомляє у Facebook партія "Демократична Сокира".
"Сьогодні на наших активістів напала поліція. Через банер про Ігоря Коломойського. Мовчки. Не представилися. Не показали документи", - йдеться у повідомленні.
У "Демсокирі" пояснили, що банер містив заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського.
"Тільки-но наші активісти почали розгортати плакат, щоб повісити його на міст, анонімні поліцейські миттю на них накинулись і почали відбирати полотно. Кількох людей повалили на землю. Дісталось Владиславу Гребельнику, активісту Київського осередку Демократичної Сокири. А до Петра Кияна, чоловіка Юлії Кузьменко (так, тієї самої, яку тримали в СІЗО за сфабрикованою справою) почали застосовувати силу. На нього поліцейські напали зі спини", - розповіли у партії.
Після інциденту активісти викликали слідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати подію.
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