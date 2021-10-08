У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського

Про це повідомляє у Facebook партія "Демократична Сокира".



"Сьогодні на наших активістів напала поліція. Через банер про Ігоря Коломойського. Мовчки. Не представилися. Не показали документи", - йдеться у повідомленні.



У "Демсокирі" пояснили, що банер містив заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського.



"Тільки-но наші активісти почали розгортати плакат, щоб повісити його на міст, анонімні поліцейські миттю на них накинулись і почали відбирати полотно. Кількох людей повалили на землю. Дісталось Владиславу Гребельнику, активісту Київського осередку Демократичної Сокири. А до Петра Кияна, чоловіка Юлії Кузьменко (так, тієї самої, яку тримали в СІЗО за сфабрикованою справою) почали застосовувати силу. На нього поліцейські напали зі спини", - розповіли у партії.



Після інциденту активісти викликали слідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати подію.



