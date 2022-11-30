У ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди щодо НАТО

Про це повідомляє телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

"Цивілізованому світу ця організація не потрібна. Вона має покаятися перед людством і бути розформована, як злочинне утворення", - заявив заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв.

У ЦПД відзначають, що сандальний російський чиновник уже не вперше виступає із заявами щодо України та цивілізованого світу. Слова експрезидента РФ - це трансляція диктаторського режиму Путіна внутрішньому населенню РФ, яке досі вірить у могутність своєї "імперії".

"Також Медведєв відкрито пригрозив НАТО, бо його розізлила можливість передавання Україні систем Patriot. У разі постачання цих ППО Україні, НАТО нібито стане "законною ціллю" для російських загарбників. Розмови щодо передачі Україні ППО викликають в окупантів істерику та паніку, тому що так вони можуть позбавитись свого єдиного козиря - обстрілів цивільної інфраструктури України", - пише Центр протидії дезінформації.

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