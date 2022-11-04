У Туреччині стався землетрус, є постраждалі

Про це пише Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), передає Укрінформ.

"Землетрус силою 4,9 бала за шкалою Ріхтера стався о 03.29 за місцевим часом у районі Буджа в провінції Ізмір. Епіцентр землетрусу був на глибині 14,47 км", - зазначають у AFAD.

Станом на 4 листопада о 9:30 зафіксовано 80 підземних поштовхів, що відбуваються після самого землетрусу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомляє, що землетрус спричинив паніку серед місцевого населення. Троє людей постраждали, стрибнувши з висоти. Двоє з них зараз знаходяться в лікарні. Через струси земної кори зруйновано мінарет однієї мечеті та пошкоджено 20 будівель.

3 листопада в Румунії стався землетрус, який можна було відчути на території Молдови, а також в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях.

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