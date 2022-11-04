У Туреччині стався землетрус, є постраждалі
В Ізмірі через землетрус троє людей отримали травми, пошкоджено понад 20 будівель та мінарет мечеті
Про це пише Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), передає Укрінформ.
"Землетрус силою 4,9 бала за шкалою Ріхтера стався о 03.29 за місцевим часом у районі Буджа в провінції Ізмір. Епіцентр землетрусу був на глибині 14,47 км", - зазначають у AFAD.
Станом на 4 листопада о 9:30 зафіксовано 80 підземних поштовхів, що відбуваються після самого землетрусу.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомляє, що землетрус спричинив паніку серед місцевого населення. Троє людей постраждали, стрибнувши з висоти. Двоє з них зараз знаходяться в лікарні. Через струси земної кори зруйновано мінарет однієї мечеті та пошкоджено 20 будівель.
- 3 листопада в Румунії стався землетрус, який можна було відчути на території Молдови, а також в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях.
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