У Туреччині зафіксували новий COVID-штам Mu

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає Укрінформ.

"Ми не плануємо запроваджевати додаткові заходи щодо мутації Mu, оскільки виявлено лише два випадки. Понад 90% нових випадків інфікування – це мутаційні форми Delta та Delta+", - сказав він.

Як відомо, штам Mu було внесено до переліку ВООЗ як один із п’яти варіантів, що представляють інтерес, знаходиться під спеціальним спостереженням. Його вважають зараз потенційно менш небезпечним, аніж штами Delta та Alpha.

За повідомленням ВООЗ, цей новий варіант коронавірусу було вперше виявлено у Колумбії у січні цього року, і відтоді його було підтверджено щонайменше у 39 країнах.

Згодом, у Південній Кореї зафіксували перші три випадки зараження штамом коронавірусу Mu

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