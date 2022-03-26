У Варшаві почалася зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна

Про це повідомив Дмитро Кулеба.



"Ми зустрічаємося з нашими американськими колегами Ентоні Блінкеном і Ллойдом Остіном у Варшаві разом з Олексієм Резніковим. Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - написав він.

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