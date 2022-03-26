У Варшаві почалася зустріч Кулеби, Резнікова, Блінкена й Остіна
У Варшаві очільники Міноборони й МЗС України Олексій Резніков і Дмитро Кулеба, Держсекретар і міністр оборони США Ентоні Блінкен та Ллойд Остін обговорюють рішення для зміцнення здатності українців протистояти нападу РФ
Про це повідомив Дмитро Кулеба.
"Ми зустрічаємося з нашими американськими колегами Ентоні Блінкеном і Ллойдом Остіном у Варшаві разом з Олексієм Резніковим. Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - написав він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе