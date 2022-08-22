У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч"

Про це повідомила на своїй facebook-сторінці журналістка Олена Міщенко.

Фахівці Центру допомоги надають консультації з таких питань:

психологічна підтримка;

загальні поради;

легалізація перебування;

опіка над дітьми.

Окрім того, в центрі можна буде отримати допомогу соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертв насильства та представників різних меншин. У разі потреби соціальні працівники супроводжуватимуть клієнтів у доступі до державної освіти, системи охорони здоров’я, допомагатимуть оформлювати довідки про інвалідність.

Також у Центрі допомоги "Пліч-о-пліч" буде кімната відпочинку для діток від 3 до 9 років – простір з підготовленою анімаційно-освітньою програмою. Поки батьки/опікуни отримуватимуть консультації або ж займатимуться іншими справами поза центром, досвідчені педагоги подбають про їхніх дітей.

Попередній запис на консультації не потрібен. Свої послуги центр надає безоплатно й мовою, яка є рідною для тих, хто звертається по допомогу.

Центр порад і допомоги "Пліч-о-пліч" працює щодня з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Варшава, вул. Хмільна 85/87 (ul. Chmielna 85/87).

Проєкт реалізується Фондом Польський міграційний форум за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Данської ради у справах біженців (DRC), у співпраці з фондом "Наш вибір" і фондом "Для вольності".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb