У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч"
Діяльність Центру допомоги для українців "Пліч-о-пліч", який відкрили у столиці Польщі, передовсім буде спрямована на допомогу й підтримку тих, хто приїхав з України, тікаючи від війни
Про це повідомила на своїй facebook-сторінці журналістка Олена Міщенко.
Фахівці Центру допомоги надають консультації з таких питань:
- психологічна підтримка;
- загальні поради;
- легалізація перебування;
- опіка над дітьми.
Окрім того, в центрі можна буде отримати допомогу соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертв насильства та представників різних меншин. У разі потреби соціальні працівники супроводжуватимуть клієнтів у доступі до державної освіти, системи охорони здоров’я, допомагатимуть оформлювати довідки про інвалідність.
Також у Центрі допомоги "Пліч-о-пліч" буде кімната відпочинку для діток від 3 до 9 років – простір з підготовленою анімаційно-освітньою програмою. Поки батьки/опікуни отримуватимуть консультації або ж займатимуться іншими справами поза центром, досвідчені педагоги подбають про їхніх дітей.
Попередній запис на консультації не потрібен. Свої послуги центр надає безоплатно й мовою, яка є рідною для тих, хто звертається по допомогу.
Центр порад і допомоги "Пліч-о-пліч" працює щодня з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Варшава, вул. Хмільна 85/87 (ul. Chmielna 85/87).
Проєкт реалізується Фондом Польський міграційний форум за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Данської ради у справах біженців (DRC), у співпраці з фондом "Наш вибір" і фондом "Для вольності".
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