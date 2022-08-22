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У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч"

22 серпня, 2022 понедiлок
13:00
біженці з України Центр "Пліч-о-пліч" у Варшаві

Діяльність Центру допомоги для українців "Пліч-о-пліч", який відкрили у столиці Польщі, передовсім буде спрямована на допомогу й підтримку тих, хто приїхав з України, тікаючи від війни

Про це повідомила на своїй facebook-сторінці журналістка Олена Міщенко.

Фахівці Центру допомоги надають консультації з таких питань:

  • психологічна підтримка;
  • загальні поради;
  • легалізація перебування;
  • опіка над дітьми.

Окрім того, в центрі можна буде отримати допомогу соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертв насильства та представників різних меншин. У разі потреби соціальні працівники супроводжуватимуть клієнтів у доступі до державної освіти, системи охорони здоров’я, допомагатимуть оформлювати довідки про інвалідність.

Також у Центрі допомоги "Пліч-о-пліч" буде кімната відпочинку для діток від 3 до 9 років – простір з підготовленою анімаційно-освітньою програмою. Поки батьки/опікуни отримуватимуть консультації або ж займатимуться іншими справами поза центром, досвідчені педагоги подбають про їхніх дітей.

Попередній запис на консультації не потрібен. Свої послуги центр надає безоплатно й мовою, яка є рідною для тих, хто звертається по допомогу.

Центр порад і допомоги "Пліч-о-пліч" працює щодня з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Варшава, вул. Хмільна 85/87 (ul. Chmielna 85/87).

Проєкт реалізується Фондом Польський міграційний форум за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Данської ради у справах біженців (DRC), у співпраці з фондом "Наш вибір" і фондом "Для вольності".

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