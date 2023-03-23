У Варшаві затримали українця, якого розшукував Інтерпол

Про це пише RMF24 із посиланням на правоохоронців.

Варшавські правоохоронці затримали громадянина України, розшукуваного Інтерполом за участь в організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою людей з України до Польщі та далі до інших країн Західної Європи.

Зазначається, що ордер на арешт 33-річного чоловіка українська влада видала в грудні.

"У 2015 році чоловік приєднався до ОПГ. Його метою було незаконне виправлення за межі України людей різних національностей та вербування для цього перевізників.Кримінальним кодексом України 33-річному чоловікові загрожує 9 років позбавлення волі. Якщо суд так вирішить, чоловіка незабаром депортують в Україну", - ствердили журналісти.