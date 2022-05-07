У Великій Британії партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори

Про це повідомляє BBC.

"У деяких частинах країни у нас була важка ніч. Але з іншого боку, в інших частинах країни ви все ще бачите, як консерватори рухаються вперед і досягають досить помітних успіхів у тих місцях, які не голосували за нас протягом тривалого часу, або раніше не голосували взагалі", – зазначає Борис Джонсон.

Загалом на місцевих виборах консерватори втратили майже 500 мандатів та контроль над 11 радами. Партія програла ліберальним демократам на півдні Англії і втратила ключові лондонські ради, які отримали лейбористи. Тим часом у Північній Ірландії вперше перемогли націоналісти Шинн Фейн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною радою оголосив про новий пакет військової підтримки.

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