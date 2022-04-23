У Великодню ніч по всій Україні діятиме комендантська година, - Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



З 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня комендантську годину запровадили в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях.



З 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня комендантська година триватиме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях і Києві.



"На Великдень з 5:00 усі українці можуть завітати до храмів своїх міст. Цього року, як і в попередні роки карантину, великодні богослужіння відбуватимуться онлайн. Сьогодні, у суботу, о 23:30 кожен охочий зможе долучитись до богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві в ефірі національного марафону єдиних новин", - зауважив Кирило Тимошенко.



Також о 7:30 24 квітня можна буде переглянути онлайн-трансляцію богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві національного телемарафону "Єдині новини" на суспільному каналі "Культура".



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