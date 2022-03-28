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Головна війна з Росією У Відні понад 100 тисяч людей прийшли на концерт підтримки України

У Відні понад 100 тисяч людей прийшли на концерт підтримки України

28 березня, 2022 понедiлок
05:30
війна з Росією

В Австрії понад сто тисяч людей підтримали Україну у боротьбі з російською агресією

Про це повідомляє Українська правда, передає "Еспресо. TV".

Концерт був організований місцевими популярними виконавцями під девізом YesWeCare. Окрім виступів артистів на великому екрані показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми продовжуємо вести війну, якої не хочемо. Ми не можемо змиритися з тим, що сильні цього світу зберігали мовчання, коли ми вимагали закрити повітряний простір. Зрештою, гинуть діти, руйнуються лікарні та спалюються міста", - сказав він.

Глава держави ще раз наголосив на єдності населення України у боротьбі з російськими агресорами та повторив вимоги до міжнародної спільноти.

Зі сцени також звернувся президент Австрії Олександр Ван дер Беллен, який прийшов на концерт зі своєю дружиною.

"Жодна дитина не повинна сидіти в бункері, підвалі. Жодна дитина не повинна переживати війну", - сказав глава держави.

  • Нагадаємо, справжнім "авіаносцем" "російських спецслужб на континенті є Австрія

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