"У відповідь на жахливі сцени з Бучі та інших областей": Хорватія висилає низку російських дипломатів
Влада Хорватії висилає з країни низку російських дипломатів у відповідь на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних українців, зокрема у Бучі
Про це анонсував міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман в Брюсселі на зустрічі очільників МЗС країн НАТО, повідомляє N1.
"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - зауважив він.
За його словами, кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну РФ, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, який був майже стертий з лиця землі на початку війни 1991-1995 років.
- 30 березня Словаччина наказала російському посольству скоротити штат на 35 осіб.
- 4 квітня МЗС Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні.
- Згодом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.
- Потім до інших країн доєдналися Швеція та Данія і заявили, що висилають російських дипломатів у звʼязку із вторгненням РФ в Україну. Також стало відомо про скорочення кількості російських дипломатів в Латвії та Естонії.
- Пізніше міністерство закордонних справ Словенії викликало посла Тимура Ейвазова та оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні.
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