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"У відповідь на жахливі сцени з Бучі та інших областей": Хорватія висилає низку російських дипломатів

7 квітня, 2022 четвер
05:21
Світ Прапор Хорватії

Влада Хорватії висилає з країни низку російських дипломатів у відповідь на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних українців, зокрема у Бучі

Про це анонсував міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман в Брюсселі на зустрічі очільників МЗС країн НАТО, повідомляє N1.

"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - зауважив він.

За його словами, кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну РФ, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, який був майже стертий з лиця землі на початку війни 1991-1995 років.

  • 30 березня Словаччина наказала російському посольству скоротити штат на 35 осіб.
  • 4 квітня МЗС Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні. 
  • Згодом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.
  • Потім до інших країн доєдналися Швеція та Данія і заявили, що висилають російських дипломатів у звʼязку із вторгненням РФ в Україну. Також стало відомо про скорочення кількості російських дипломатів в Латвії та Естонії.
  • Пізніше міністерство закордонних справ Словенії викликало посла Тимура Ейвазова та оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні.

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