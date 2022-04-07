"У відповідь на жахливі сцени з Бучі та інших областей": Хорватія висилає низку російських дипломатів

Про це анонсував міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман в Брюсселі на зустрічі очільників МЗС країн НАТО, повідомляє N1.

"Ми зробимо це з солідарності, а також у відповідь на те, що відбувається, на ці жахливі сцени з Бучі та інших областей України", - зауважив він.

За його словами, кадри про те, що відбувається зараз в Україні, проти якої веде війну РФ, нагадують місто Вуковар на сході Хорватії, який був майже стертий з лиця землі на початку війни 1991-1995 років.