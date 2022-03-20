У Вільнюсі на паркані посольства РФ написали "Слава Україні"
У литовському Вільнюсі паркан російського посольства облили червоною фарбою та написали на ньому "Слава Україні"
Про це пише LRT.
О 21:55 19 березня поліцейські помітили, що паркан посольства РФ у Вільнюсі облитий червоною фарбою. Також на ньому з'явився напис "Слава Україні".
За підозрою у скоєнні адміністративного правопорушення затримали тверезого 46-річного чоловіка. На нього склали протокол про умисне пошкодження майна.
Також о 4:16 20 березня правоохоронці побачили, що на вулиці Йогайлос зі стіни будівлі викрали прапор України. Суму збитків і обставини події встановлюють.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе