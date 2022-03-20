У Вільнюсі на паркані посольства РФ написали "Слава Україні"

Про це пише LRT.



О 21:55 19 березня поліцейські помітили, що паркан посольства РФ у Вільнюсі облитий червоною фарбою. Також на ньому з'явився напис "Слава Україні".



За підозрою у скоєнні адміністративного правопорушення затримали тверезого 46-річного чоловіка. На нього склали протокол про умисне пошкодження майна.



Також о 4:16 20 березня правоохоронці побачили, що на вулиці Йогайлос зі стіни будівлі викрали прапор України. Суму збитків і обставини події встановлюють.

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