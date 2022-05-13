У Вільнюсі стартує фестиваль "Українські дні"

Про це пише LRT.

Видання повідомляє, що загалом протягом триденного фестивалю заплановано понад 100 різноманітних безкоштовних освітніх заходів, концертів, екскурсій та розважальних заходів для дітей. Організували також захід "Вільнюшиванка", його навіяла традиційна українська вишивана сорочка.

"Ми хочемо, щоб українці, які живуть у Литві, відчували себе як вдома, тому вирішили надати їм більше можливостей ближче пізнати Вільнюс та литовську культуру", – сказала Інга Романовське, керівниця вільнюського агентства з розвитку бізнесу та туризму Go Vilnius.

У неділю на Реформатській площі у столиці заплановано пікнік для литовських та українських родин. З програмою заходу можна ознайомитись тут.

За даними видання, з початку повномасштабної війни в Україні до Литви прибуло близько 50 тис. біженців з України. Багато з них оселилися у Вільнюсі.

Рівень злочинності у Литві у першому кварталі цього року зріс на п'яту частину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед жертв шахраїв є біженці з України.

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