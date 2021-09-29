"У випадку повного локдауну": поліція почне перевіряти COVID-сертифікати по QR-коду в "Дії"

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



"Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати його паперовий варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться", - цитує пресслужба слова голови Нацполіції Ігоря Клименка.



Клименко зазначив, що у випадку введення в Україні повного локдауну обмежень для вакцинованих осіб буде менше. Щоб скористатися перевагами українці повинні мати внутрішній сертифікат вакцинації з QR-кодом.



У пресслужбі наголосили, що Нацполіція та Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є компетентними органами, які мають право перевіряти чинність таких сертифікатів.

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