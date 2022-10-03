У вишиванці та з гітарою: Данилко показав, як відсвяткував день народження
Український артист Андрій Данилко відсвяткував 49-й день народження та порадував шанувальників патріотичними образами
Фотографіями зі свята артист поділився у себе в Instagram.
2 жовтня український артист Андрій Данилко, відомий також завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, відсвяткував 49-й день народження. З нагоди свята шоу-мен замість незмінного образу – чорного світшоту та кепки - вдягнув вишиванку та кепку з тризубом. Окрім цього, на підборідді співака була чорна медична маска.
Гості також вбрались в одяг з українською символікою. Сценічна мама Вєрки Сердючки Інна Білоконь позує на фото в жовтій вишитій сукні.
День народження Данилко відсвяткував у колі найближчих людей у своїй квартирі.
У коментарях співака привітали з днем народження та зауважили, що патріотичний лук йому дуже до лиця.
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