У Вісконсині автомобіль в'їхав у натовп під час різдвяного параду: п'ятеро загиблих
Поліція повідомляє про принаймні п'ятьох загиблих і десятки постраждалих після того, як увечері 21 листопада під час святкового параду позашляховик в'їхав у натовп
Про це повідомляє BBC.
Під час проведення різдвяного параду в місті Вокеша червоний позашляховик влетів у натовп глядачів.
Це сталося приблизно о 16:30 (22:30 за Гринвічем), за 40 хвилин після початку параду.
Наразі відомо про п'ятьох загиблих і понад 40 постраждалих, серед них є діти.
"Ми почули гучний тріск, а потім оглушливі крики людей, яких вдарив автомобіль", - розповідає очевидець.
Було затримано одну людину. Поліція заявляє, що це не схоже на теракт.
Як повідомив начальник поліції Ден Томпсон, у понеділок, 22 листопада, школи будуть зачинені, а дороги залишаться перекритими, доки триває розслідування трагедії.
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