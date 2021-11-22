У Вісконсині автомобіль в'їхав у натовп під час різдвяного параду: п'ятеро загиблих

Про це повідомляє BBC.



Під час проведення різдвяного параду в місті Вокеша червоний позашляховик влетів у натовп глядачів.



Це сталося приблизно о 16:30 (22:30 за Гринвічем), за 40 хвилин після початку параду.



Наразі відомо про п'ятьох загиблих і понад 40 постраждалих, серед них є діти.



"Ми почули гучний тріск, а потім оглушливі крики людей, яких вдарив автомобіль", - розповідає очевидець.



Було затримано одну людину. Поліція заявляє, що це не схоже на теракт.



Як повідомив начальник поліції Ден Томпсон, у понеділок, 22 листопада, школи будуть зачинені, а дороги залишаться перекритими, доки триває розслідування трагедії.



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