У віці 65 років помер чотириразовий володар Кубка Стенлі Боссі
На 66-му році життя помер канадський хокеїст, чотириразовий володар Кубка Стенлі, Майк Боссі
Про це повідомляє New York Islanders.
Точна причина смерті - не відома. На початку квітня повідомлялося, що 65-річний Майк Боссі знаходиться на паліативному лікуванні, яке надається тим, хто перебуває на останній стадії раку.
Канадець Майк Боссі відомий своїми виступами за "Айлендерс" із 1977 по 1987 рік. Хокеїст набрав 1126 очок у 752 матчах НХЛ. У складі збірної Канади хокеїст виграв Кубок Канади-1984.
У 1991 Боссі був включений в Зал хокейної слави в Торонто. У 2017 році потрапив до списку 100 найкращих хокеїстів в історії НХЛ. Чотири рази вигравав Кубок Стенлі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе