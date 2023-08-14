У війні винен Путін, а не "не такі" українці
Будь-яка спроба переадресувати цю провину — послаблює України
Я не втомлюсь повторювати.
В цій війні винні Путін та РФ, а також їхні безпосередні колаборанти.
Будь-яка спроба переадресувати цю провину якимось "не таким" українцям — по-перше, неправда, а по-друге, послаблює Україну.
Якщо вам не подобаються інші українці — лайте їх, а вони будуть лаяти вас, висувайте їм звинувачення в тому, через що вони вам насправді не такі. Що поробиш, в нас це національний спорт.
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Але натягувати на них звинувачення у війні та смертях облиште навіки. Це щось гірше за просто брехню.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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