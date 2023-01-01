У військовому аеропорту Кабула стався вибух, декілька людей загинули

Про це пише Aljazeera з посиланням на міністра внутрішніх справ Абдулу Нафі Такора.

"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, унаслідок якого загинули та отримали поранення кілька наших громадян", - сказав 1 січня речник Абдул Нафі Такор. Він додав, що ведеться розслідування.

Міністр внутрішніх справ не уточнив характер і мету вибуху. Відповідальність за вибух влада Афганістану не взяла на себе.

Місцеві жителі розповіли, що гучний вибух пролунав близько 8 ранку (03:30 GMT, - ред) неподалік від військової частини укріпленого аеропорту. Вони сказали, що територія була огороджена, всі дороги були закриті, а на місці були присутні правоохоронці.

Нагадаємо, Талібан був усунений у 2001 році очолюваною США коаліцією. Однак рух повернувся до влади Афганістану у 2021 році.

30 листопада Талібан повідомив, що у релігійній школі на півночі Афганістану, в місті Айбак, стався вибух, внаслідок якого постраждало щонайменше 10 людей.

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