У владі "Анатомії падіння": що подивитися на вихідних 

Як казав один із найвідоміших режисерів минулого століття, британець Альфред Гічкок, по-справжньому хороший фільм зрозумілий, навіть коли раптом зникає звук. У традиційній підбірці кіно для вихідних від "Еспресо" цього разу звук має значення. Але від того ці фільми не стають гіршими.

"Анатомія падіння"

У кінотеатрах з 14 грудня

Відому письменницю Сандру (Сандра Гюллер) звинувачують у вбивстві чоловіка. Головний свідок трагедії – 11-річний син пари. Хлопчик втратив зір кілька років тому і відтоді його батьки часто сварилися. У залі суду з особливою прискіпливістю розбирають кожну версію, чіпляються до кожного слова, перепитують та провокують надмірні емоції. Всім цікава роль Сандри у смерті її чоловіка, аналізують як саме він випав з вікна. Його штовхнули, сам вистрибнув чи випадково впав?

Прем'єри цієї кримінальної драми та трилера "Анатомія падіння", світова прем’єра якої відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі і режисеркою та сценаристкою якої є француженка Жюстін Тріє, багато хто справді дуже нетерпляче чекав. Адже мова про фільм, що виборов Золоту пальмову гілку і який назвали серед найкращих цього року. І справа навіть не в тому, що в історії цього кінофестивалю завдяки "Анатомії падіння" Жюстін Тріє стала третьою жінкою-режисеркою ( після Джейн Кемпіон з її "Піаніно" та Джулії Дюкорно зі стрічкою "Титан"), яка здобула таку нагороду. А в тому, що їй (разом із вдалося створити інтелектуальний трилер рідкісного калібру, у якому не виявилося нічого зайвого. Відтак не дивно, що донині фільм уже здобув зо два десятки різноманітних нагород, зокрема і 6 перемог на дуже поважному European Film Awards.

Цікава деталь: Жюстін Тріє разом зі співавтором сценарію Артуром Харарі виписали головну роль кінооповіді спеціально для німецької акторки Сандри Гюллер. А Гюллер називають серйозною претенденткою на найближчий "Оскар", адже два цьогорічних фільми за її участі (окрім "Анатомії падіння" це ще й "Зона інтересу" британця Джонатана Глейзера)

У головних ролях: Сандра Гюллер, Сванн Арло, Антуан Рейнартц, Міло Машадо Гранер, Дженні Бет, Анн Ротгер, Камілль Рутерфорд

"Три мушкетери: Міледі"

У кінотеатрах з 14 грудня

Пригодницький бойовик "Три мушкетери: Міледі", що є продовженням фільму "Три мушкетери: д’Артаньян", зняв французький режисер Мартен Бурбулон. Стрічку (на яку витратили 36,1 млн. євро із сумарного бюджету 72 млн. євро на обидва фільми) знімали одночасно впродовж 150 днів від серпня 2021 року по червень 2022. Оскільки творці відмовилися від використання комп’ютерної графіки, то приділили велику увагу костюмам і декораціям. Важливо, що аби достойно увійти в образ, виконавець ролі д’Артаньяна Франсуа Сівіль упродовж 5 місяців тренувався з олімпійським чемпіоном з фехтування, а також вчився їздити верхи. Це дало йому змогу самому виконати 90% трюків. А зірка французького кінематографа Венсан Кассель зіграє у стрічці роль Атоса.

Отож "На очах у д’Артаньяна викрадають його кохану Констанцію. Аби врятувати дівчину мушкетер об’єднує зусилля з загадковою Міледі Вінтер. Розпочинається війна і це руйнує всі плани. Атос, Портос і Араміс вже на фронті, а король дедалі більше підпадає під вплив кардинала Рішельє".

У головних ролях: Венсан Кассель, Єва Ґрін, Франсуа Сівіль, Ромен Дюріс, Піо Мармай

"Корона" (6 сезон - завершальні серії)

На Netflix від 14 грудня

Нарешті, платформа Netflix видала на-гора заключні серії одного зі своїх найпопулярніших шоу у світі про королеву Єлизавету та життя королівської родини. Властиво, ці серії є раніше заанонсованою другою частиною 6-го сезону, який охопив події, пов’язані з королівською сім'єю від 1997 по 2005 рік.

У ролях: Імельда Стонтон, Елізабет Дебіки, Джонатан Прайс, Домінік Вест, Олівія Вільямс та ін.

"Річер" (2 сезон)

На Amazon Prime Video з 15 грудня

Цей серіал відразу по його появі (а він з'явився на Amazon минулого року) назвали одним із найкращих екшнсеріалів за останні роки. Зокрема, як стверджували на Amazon, він увійшов до п’ятірки найпопулярніших серіалів за всю історію як у США, так і у світі за 24-годинний період. Заснований на серії бестселерів Лі Чайлда, кожен роман якого відразу ставав бестселером № 1 New York Time, серіал захопив глядача не тільки кримінальним перебігом та мистецькими бойовиськами, а ще й глибшим, ніж це є у фільмах такого плану, образом головного героя та продуманими діалогами.

Отож нагадаємо Джек Річер - колишній представник армійської військової поліції, який намагається відновити справедливість і "посадити поганих хлопців у в’язницю".

У ролях: Алан Річсон, Марія Стен, Серінда Свон, Шон Сайпс та ін.

"Сімейний план"

На Apple TV з 15 грудня

Американський комедійний бойовик режисера Саймона Селлана Джонса

Тато трьох дітей, дбайливий чоловік та успішний менеджер автосалону Ден Морган приховує страшну таємницю: у минулому він працював найманим убивцею. Зрештою, про це і він сам би ніколи не згадав, якби його минуле не почало його наздоганяти. Отож він постає перед потребою вивезти свою родину якнайдалі, предстаивши цю поїздку як захопливу подорож. Але незабаром, щоби протичтояти ворогу, Дену Моргану доведеться згадати колишні навички для врятування своєї сім'ї, але так, щоби сім'я ні про не здогадалася.

У ролях: Марк Волберг, Мішель Монахен, Джонні Койн, Бонні Джонсон та ін.