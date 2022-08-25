Про це інформує в телеграмі Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ і САП, у співпраці з КМДА, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тисяч квадратних метрів, що розташований поряд із парком "Наталка". Центральна колегія Мін'юсту задовольнила скаргу, яку подало КП "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади Києва вивели гідротехнічну споруду "Дамба напірна-багатофункціональна" поблизу Оболонської набережної. Її площа майже 143 тис. кв. м, що практично рівняється території Оболонського острова - 147,7 тис. кв. м. Власником "оформили" приватну компанію.

Оболонський острів наданий КП "Плесо" і належить громаді Києва. Крім того, включений до територій, де має бути створено ландшафтний парк "Дніпровські острови". На це виділяли кошти з бюджету міста.

"Розслідування цих фактів розпочали детективи за матеріалами розслідування журналістів "Схем". Надалі справу передали за підслідністю іншому органу досудового розслідування", - інформує відомство.

Нотаріуса, причетного до цієї незаконної реєстрації, позбавили ліцензії, а іншому заборонили діяльність до з'ясування усіх обставин.

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