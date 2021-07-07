ВООЗ закликала країни відтермінувати вакцинацію дітей

Про це йшлося на брифінгу ВООЗ, передає Укрінформ.

Так, на запитання щодо початку кампаній щеплення підлітків у деяких країнах, експерт ВООЗ з імунізації Енн Ліндстранд заявила на першочерговості рівномірного розподілу вакцин між усіма країнами.

Ліндстранд зазначила, що вакцина виробництва компанії Pfizer є в обмеженій кількості, у зв’язку з чим сьогодні багатим країнам необхідно ділитися вакциною у рамках механізму COVAX або іншим шляхом направити її до бідніших країн, перш ніж починати вакцинування підлітків. Вона закликала відкласти вакцинацію дітей.

"Набагато важливіше захистити від захворювання медичних працівників та людей похилого віку, ніж дітей, яким, скоріш за все, не загрожують серйозні наслідки захворювання", - наголосила Ліндстранд.





Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів дозволило робити щеплення вакциною від коронавірусу Pfizer дітей віком від 12 до 15 років.

1 червня вакцинація підлітків почалася в Італії та Румунії.

Наразі в Україні пріоритетним для вакцинації є доросле населення, однак МОЗ готується до вакцинації підлітків.

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