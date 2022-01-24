У ВООЗ заявили, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними

Про це передає 24 канал.

Вона вважає реальною появу в майбутньому нових штамів кронавірусу. Наразі нічого невідомо про їхні властивості.

"Можна бути впевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній", - зауважила Керкхове.

За її словами, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам. Не можна допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Експертка додала, що деякі інфіковані коронавірусом мають довгострокові наслідки. Фахівці досі не вивчили їх.



Як повідомлялося раніше, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України. Згодом новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Івано-Франківській області, він циркулює разом із домінантним штамом "Дельта".

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