Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У ВООЗ заявили, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними

У ВООЗ заявили, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними

24 січня, 2022 понедiлок
08:11
Світ ВООЗ

Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що майбутні штами коронавірусу можуть бути більш заразними за "Омікрон"

Про це передає 24 канал.

Вона вважає реальною появу в майбутньому нових штамів кронавірусу. Наразі нічого невідомо про їхні властивості.

"Можна бути впевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній", - зауважила Керкхове.

За її словами, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам. Не можна допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Експертка додала, що деякі інфіковані коронавірусом мають довгострокові наслідки. Фахівці досі не вивчили їх. 

  • Як повідомлялося раніше, випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України. Згодом новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Івано-Франківській області, він циркулює разом із домінантним штамом "Дельта".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоров'я
пандемія
Коронавірус
штам
штам Омікрон
Читайте також:
22 січня, 2022 субота
Україна – єдиний спосіб реваншу Росії, агресора витісняють з простору інші гравці, – Фейгін
жінки військові
21 січня, 2022 п'ятниця
Міноборони підготувало новий наказ щодо військового обліку для жінок: визначено 14 спеціальностей та 6 професій
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
23 січня, 2022 неділя
У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.12
    Купівля 28.12
    Продаж 28.4
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 січня
10:28
Кай-Ахім Шонбах
Екскомандувача ВМС Німеччини внесли до бази "Миротворця" після заяви, що Крим не повернеться до України
10:15
Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України
10:12
ОАЕ
ОАЕ повідомили про спробу обстріляти Абу-Дабі з ракет
10:08
Ексклюзив
Метью Брайза
Гадаю, зараз це неможливо, – американський експерт про зустріч Байдена, Путіна та Зеленського
10:00
Жозеп Боррель
Боррель: ЄС поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України
10:00
Ексклюзив
путін
Максим Розумний: Як зупинити Путіна?
09:56
Посольство США в Білорусі закликало своїх громадян бути пильними через військову активність РФ біля кордону України
09:43
ВООЗ
Після "Омікрону" захворюваність на COVID-19 у Європі може піти на спад, - ВООЗ
09:40
Мураєв
"Фантазії. Вона зовсім новенька": Мураєв відреагував на заяву голови МЗС Великої Британії щодо ймовірного очолення окупаційної влади та поскаржився на погрози
09:19
сніголавинна небезпека
Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат
09:06
вакцинація
Четверте щеплення від COVID-19 у два рази підвищує стійкість до зараження, - МОЗ Ізраїлю
08:54
Держдеп США
Сім'ї дипломатів США повинні покинути Україну через загрозу вторгнення РФ, - Держдеп
08:48
Порошенко
Рейтинг Порошенка росте і практично зрівнявся із Зеленським, "Європейська Солідарність" лідирує серед партій, - рейтинги КМІС
08:35
сніг
Україну 24 січня накриють хуртовини і мороз
08:31
В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків коронавірусу, 67 людей померли
08:20
Коронавірус в Україні
Івано-Франківська область перейшла з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину
07:54
ООС
Доба на фронті: окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено одного українського військового
07:39
долар
Офіційний курс: долар впав в ціні
07:16
американські військові
У США розглядають можливість розміщення кількох тисяч військових у Східній Європі через загрозу РФ, - NYT
07:00
Інтерв’ю
касовий апарат
Слід на півроку скасувати штрафи за незастосування касових апаратів, – очільниця Спілки українських підприємців
2022, неділя
23 січня
22:47
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен
Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів, які "чекають на ескалацію"
22:20
У Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі
22:01
хакер
Елемент гібридної війни: У кіберполіції заперечили інформацію про витік даних з "Дії"
21:39
Військова допомога США
Другий "птах" у Києві: До України прибули ще 80 тонн зброї зі США
21:25
У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік
21:14
МЗС
Газ не може бути важливішими за життя людей: У МЗС відповіли на заяву прем'єра Баварії про недоречність санкцій проти Росії
20:49
"Спеція", чемпіонат Італії
Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії
20:28
Петро Порошенко
Порошенко заявив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського
20:19
Олаф Шольц
Вступ нових країн зі Східної Європи до НАТО взагалі не стоїть на порядку денному, - Шольц
19:55
Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, чому санкції проти Росії не можна запроваджувати негайно
19:45
Інтерв’ю
Михайло Адамчак
Кораллі за легендою - це люди справжності, доброї волі, - Михайло Адамчак
19:31
Євгеній Мураєв
У Офісі президента відреагували на заяву МЗС Британії про плани Росії поставити Мураєва на чолі окупаційної влади
19:08
Андрій Шевченко
Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ
18:42
Дмитро Кулеба
Українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба
18:19
Армен Саркісян
Президент Вірменії подав у відставку
18:19
Інтерв’ю
Володимир Огризко
Якщо Путін самогубець, тоді він отримає все, що хотів, - Володимир Огризко
18:12
ООС ЗСУ
23 січня на фронті: російські окупанти здійснили сім обстрілів
17:55
Україна - Сербія, ЧЄ з футзалу
Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу
17:27
Маркус Зьодер
РФ не ворог Європі: Прем'єр Баварії висловився проти відключення Росії від SWIFT та закриття "Північного потоку-2"
17:06
Поблизу міста Єльська (Гомельська область, Білорусь)
РФ заведе до Білорусі 200 військових ешелонів. Це безпрецедентна цифра, - білоруське ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV