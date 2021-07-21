У ВООЗ заявили, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу, ніж "Дельта"
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що у світі може з'явитися штам коронавірусу, який навчиться "обходити вакцини"
Про це повідомляє "НВ".
"З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант дельта, який призводить зараз до руйнуючих наслідків", - сказав глава ВООЗ.
Гебрейесус зауважив, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу. А також чим більше буде з’являтися нових штамів, тим вище ймовірність, що один з них навчиться "обходити вакцини".
За словами глави ВООЗ, пандемію можна зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення. До кінця поточного року повинні бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.
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