У ВООЗ заявили, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу, ніж "Дельта"

Про це повідомляє "НВ".



"З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант дельта, який призводить зараз до руйнуючих наслідків", - сказав глава ВООЗ.



Гебрейесус зауважив, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу. А також чим більше буде з’являтися нових штамів, тим вище ймовірність, що один з них навчиться "обходити вакцини".



За словами глави ВООЗ, пандемію можна зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення. До кінця поточного року повинні бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.

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