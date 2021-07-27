У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа: підозрюють підпал
У Запоріжжі гасять пожежу, яка сталася на Хортиці
Про це повідомив на своїй сторінці генеральний директор заповідника Максим Остапенко.
"Сумна новина! Великий підпал Національного заповідника "Хортиця". Сильний вітер усе ускладнює! Пожежні та працівники заповідника на місці", - написав Остапенко.
Згідно координат, які опублікував керівник "Хортиці", пожежа охопила зелені насадження у північно-західній частині острову.
Фото пожежі також опублікував запорізький фотограф Олексій Толмачьов і прокоментував так: "То не дим — то мільйони душ. Назавжди йдуть у небо… Хортиця палає. Боляче…".
Місцеві ЗМІ повідомили, що у поліції повідомили, що на місце події вже виїхала слідчо-оперативна група. У обласному управлінні ДСНС поки що не прокоментували ситуацію.
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