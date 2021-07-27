У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа: підозрюють підпал

Про це повідомив на своїй сторінці генеральний директор заповідника Максим Остапенко.



"Сумна новина! Великий підпал Національного заповідника "Хортиця". Сильний вітер усе ускладнює! Пожежні та працівники заповідника на місці", - написав Остапенко.

Згідно координат, які опублікував керівник "Хортиці", пожежа охопила зелені насадження у північно-західній частині острову.

Фото пожежі також опублікував запорізький фотограф Олексій Толмачьов і прокоментував так: "То не дим — то мільйони душ. Назавжди йдуть у небо… Хортиця палає. Боляче…".



Місцеві ЗМІ повідомили, що у поліції повідомили, що на місце події вже виїхала слідчо-оперативна група. У обласному управлінні ДСНС поки що не прокоментували ситуацію.