Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 20:01. Інформація про вибухи в різних районах Запоріжжя надійшла фактично одразу ж. Офіційних подробиць поки немає.

Запорізька область, станом на 20:15, є єдиним регіоном, окрім Луганщини, де оголошена повітряна тривога.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb