У Запоріжжі прогриміли вибухи
Ввечері, 26 серпня, мешканці Запоріжжя чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Запоріжжі та області оголосили о 20:01. Інформація про вибухи в різних районах Запоріжжя надійшла фактично одразу ж. Офіційних подробиць поки немає.
Запорізька область, станом на 20:15, є єдиним регіоном, окрім Луганщини, де оголошена повітряна тривога.
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