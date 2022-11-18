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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У Запоріжжі прогриміли вибухи,пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури

18 листопада, 2022 п'ятниця
23:06
війна з Росією Запоріжжя

Ввечері 18 лютого окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", - написав Старух.

Telegram-канал "Это Запорожье UA Новости" повідомив, що містяни чули 6-7 вибухів.

Раніше, в ніч на 18 листопада, окупанти завдали ракетного удару по селу Зарічне Запорізької області, пошкодивши будівлю будинку культури.

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Новини
Запоріжжя
окупанти
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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