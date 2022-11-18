Про це передає очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури". - зазначив він.

В ОПУ уточнили, що постраждало село Зарічне.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.

А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж. Вранці 15 листопада окупанти вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.

У ніч на 17 листопада загарбники вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинки, інфраструктура, 7 людей загинули.

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