Росіяни атакували ракетою село на Запоріжжі, пошкоджено будинок культури
Вночі на 18 листопада ворожі війська РФ завдали ракетного удару по території одного із сіл Запорізької області
Про це передає очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури". - зазначив він.
В ОПУ уточнили, що постраждало село Зарічне.
За попередніми даними, люди не постраждали.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
- А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж. Вранці 15 листопада окупанти вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.
- У ніч на 17 листопада загарбники вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Руйнувань зазнали будинки, інфраструктура, 7 людей загинули.
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