У Запоріжжі ввели комендантську годину, - секретар міськради

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв в Telegram.



"Вона діятиме з 22.00 до 06.00. Закликаю мешканців міста не виходити на вулицю у цей проміжок часу та не відвідувати громадські місця", - написав він.



Чиновник закликав зберігати спокій та вірити у армію.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb