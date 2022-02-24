У Запоріжжі ввели комендантську годину, - секретар міськради
У місті Запоріжжя введено комендантську годину
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв в Telegram.
"Вона діятиме з 22.00 до 06.00. Закликаю мешканців міста не виходити на вулицю у цей проміжок часу та не відвідувати громадські місця", - написав він.
Чиновник закликав зберігати спокій та вірити у армію.
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