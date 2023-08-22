У Запоріжжі загроза атаки "шахедами": пролунали вибухи

Про це пишуть ПС ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Після першого попередження відразу о 00:10 пролунало друге – про імовірність удару БПЛА в Запорізькій області.

Вже о 01:03 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Запоріжжі.

В областях також оголошена повітряна тривога.