У Запоріжжі загроза атаки "шахедами": пролунали вибухи
У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки безпілотниками на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У Запоріжжі пролунали вибухи - імовірно робота ППО
Про це пишуть ПС ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
Після першого попередження відразу о 00:10 пролунало друге – про імовірність удару БПЛА в Запорізькій області.
Вже о 01:03 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Запоріжжі.
В областях також оголошена повітряна тривога.
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