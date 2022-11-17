Про це повідомляє Мінцифри.

"Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу", – йдеться у повідомленні.

З червня отримати витяг можна на порталі Дія всього за 1 хвилину. А відтепер і в мобільному застосунку.

Як отримати витяг у смартфоні?

1. Оновіть застосунок та в розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;

2. Оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;

3. Натисніть «Замовити витяг»;

4. Ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;

5. Якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.



Все, електронний документ завжди з вами у кишені. Жодних роздруківок, сканів та паперів. Цифровізація триває.



Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

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