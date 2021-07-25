У жителя Буковини, що облив нечистотами викладачку, під час обшуку виявили зброю

Як стверджують правоохоронці, коли слідчо-оперативна група приїхала до чоловіка з ухвалою суду про обшук, він почав поводитися агресивно та перешкоджав правоохоронцям виконувати свою роботу, інформує Еспресо.TV.



"Для забезпечення правопорядку та безперешкодного здійснення слідчих дій, на місце обшуку прибули співробітники роти поліції особливого призначення", - розповіли у Нацполіції.



Під час обшуку поліцейські встановили причетність чоловіка до ще одного порушення чинного законодавства. Зокрема, правоохоронці виявили та вилучили пістолет, на який у буковинця не було необхідних дозвільних документів, а також інші речові докази, що можуть свідчити про протиправну діяльність порушника.



Слідчі поліції вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Чернівецька газета Молодий буковинець називає ім'я цієї людини - Дмитро Корній.



Його дружина, Адела Корній, виклала у мережу відео перебування поліцейських на їхньому подвір'ї. При цьому вона зазначила, що Дмитрові стало зле й викликали "швидку".



Жінка була обурена діями поліції, що, за її словами, мала б натомість переслідувати хабарників з коледжу.



Як сказала Адела, правоохоронці шукали відро, з якого Дмитро облив викладачку.

