У Житомирі планують збудувати патронний завод
Патронний завод планують збудувати у промисловій зоні Житомира
Про це повідомляє сайт Житомирської міськради.
"Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж $100 млн та високотехнологічні технології", - сказав міський голова Сергій Сухомлин.
За його словами, після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв, було багато намагань побудувати новий.
Зазначено, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування.
"У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю…", - додав міський голова.
Сухомлин також зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.
Сесія міської ради надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе