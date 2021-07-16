У Житомирі планують збудувати патронний завод

Про це повідомляє сайт Житомирської міськради.

"Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж $100 млн та високотехнологічні технології", - сказав міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв, було багато намагань побудувати новий.

Зазначено, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування.



"У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю…", - додав міський голова.



Сухомлин також зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Сесія міської ради надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".