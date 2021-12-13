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У зоні ООС український військовий підірвався на ворожій міні

13 грудня, 2021 понедiлок
07:26
війна з Росією Операція об'єднаних сил

У неділю, 12 грудня, російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік Талаківки загарбники стріляли з ручних протитанкових гранатометів. 

У бік Кримського росіяни били з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Попасної та Катеринівки на Луганщині окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

Унаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травму. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.
 


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