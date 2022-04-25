Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



У ЗСУ вперше розповіли про ситуацію довкола Чонгару і "розмінованих" шляхів з окупованого Криму. В повідомленні Генштабу наголошено, що Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, керуючись винятково національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася.



"Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника", - пишуть на Facebook-сторінці ГШ.



Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення, - сказано у повідомленні.



"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу", - переконують у Генштабі.



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