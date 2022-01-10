У ЗСУ повністю вакциновано 95% особового складу, - Резніков
Міністр оборони доручив опрацювати питання бустерної вакцинації військових та генерування електронних сертифікатів
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.
"Зараз постає питання введення бустерної вакцини. Згідно з рекомендаціями МОЗ, оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після другого щеплення, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. В армії високі темпи вакцинації були ще до того, як до цього процесу активно долучилися інші громадяни. Тому, з одного боку, необхідно забезпечити оптимальний формат ревакцинації. З іншого, ми звернемося до колег з МОЗ за деякими роз’ясненнями. Зокрема, щодо тих випадків, коли 9 місяців вже минули. Так само буде зроблено усе необхідне, щоб сертифікати вакцинації військових відображалися у сервісі "Дія", - зазначив Олексій Резніков.
Повідомляється, що після бустерного щеплення сертифікати видаватимуться на 270 днів.
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